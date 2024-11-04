5’inci kattan düşen 2 yaşındaki Metehan hayatını kaybetti

Edirne'de merkez Fatih Mahallesi 46'ncı Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında, 2 yaşındaki Metehan Gürtunca, odada yalnız başınayken çıktığı pencereden dengesini kaybedip düştü. Çocuklarının düştüğünü fark eden Özge ve İlkay Gürtunca çiftinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gürtunca, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Metehan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Minik Metehan için dün Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba İlkay Gürtunca taziyeleri kabul ederken, anne Özge Gürtunca ise ayakta durmakta zorluk çekti. Metehan, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA