7. Etnospor Kültür Festivali başladı: 35 farklı ülkeden binin üzerinde sporcu katılacak

SON DAKİKA... 7. Etnospor Kültür Festivali başladı... 22-25 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan festivalde geleneksel sporlar, renkli etkinlikler sergilenecek.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecek. Festival, hafta içi 10.00- 19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatlerinde gerçekleşecek.
35 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecek.
7. Etnospor Kültür Festivali başladı | Video
BU YILIN TEMASI "GELENEK AİLEDE BAŞLAR"
2025 yılının 'Aile yılı' ilan edilmesi sebebiyle "Gelenek Ailede Başlar" teması ile ziyaretçilerine kapılarını açan festivalde ilk kez kurulan Aile Obası'nda ailelerin birlikte vakit geçirebileceği özel bir alan da olacak. Geleneksel oyunlar, atölyeler ve ebeveyn-çocuk söyleşileri bu alanda düzenlenecek.