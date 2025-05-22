7. Etnospor Kültür Festivali başladı: 35 farklı ülkeden binin üzerinde sporcu katılacak

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecek. Festival, hafta içi 10.00- 19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatlerinde gerçekleşecek.

35 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecek.

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