Haberler Yaşam Haberleri 7. Etnospor Kültür Festivali başladı: 35 farklı ülkeden binin üzerinde sporcu katılacak
Giriş Tarihi: 22.5.2025 10:54 Son Güncelleme: 22.5.2025 11:38

7. Etnospor Kültür Festivali başladı: 35 farklı ülkeden binin üzerinde sporcu katılacak

Atatürk Havalimanı'nda 22-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek 7. Etnospor Kültür Festivali başladı. Bu yıl "Gelenek Ailede Başlar" teması ile ziyaretçilere kapılarını açan festivale 35 farklı ülkeden binin üzerinde sporcunun katılması bekleniyor...

7. Etnospor Kültür Festivali başladı: 35 farklı ülkeden binin üzerinde sporcu katılacak

SON DAKİKA... 7. Etnospor Kültür Festivali başladı... 22-25 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan festivalde geleneksel sporlar, renkli etkinlikler sergilenecek.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecek. Festival, hafta içi 10.00- 19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatlerinde gerçekleşecek.

35 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecek.

7. Etnospor Kültür Festivali başladı | Video

BU YILIN TEMASI "GELENEK AİLEDE BAŞLAR"

2025 yılının 'Aile yılı' ilan edilmesi sebebiyle "Gelenek Ailede Başlar" teması ile ziyaretçilerine kapılarını açan festivalde ilk kez kurulan Aile Obası'nda ailelerin birlikte vakit geçirebileceği özel bir alan da olacak. Geleneksel oyunlar, atölyeler ve ebeveyn-çocuk söyleşileri bu alanda düzenlenecek.

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7. Etnospor Kültür Festivali başladı: 35 farklı ülkeden binin üzerinde sporcu katılacak
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