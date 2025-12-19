71 yaşındaki kadının karaciğeri başkasına umut oldu

Manavgat'ta rahatsızlığı sebebiyle yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen kadının beyin ölümü gerçekleşti. Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü beyin ölümü gerçekleşen kadının yakınları ile temasa geçti. Aile organ bağışını kabul etti. Sağlık Bakanlığı veri tabanında yapılan inceleme sonucunda karaciğerin İstanbul'da bir hastayla uyumlu olduğu belirlendi.

Saat 02.00 sıralarında Antalya'dan gelen uzman ekip tarafından alınan karaciğer saat 06.30 uçağıyla İstanbul'a gönderilmek üzere Antalya Havalimanı'na götürüldü. Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, yapılan operasyonla birlikte 2025 yılı içerisinde gerçekleşen organ bağışı sayısının 7'ye ulaştığını kaydedildi.