Haberler Yaşam Haberleri 71 yaşındaki kadının karaciğeri başkasına umut oldu
Giriş Tarihi: 19.12.2025 14:56

71 yaşındaki kadının karaciğeri başkasına umut oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beyin ölümü gerçekleşmesi sonrası ailesinin organlarını bağışladığı 71 yaşındaki kadının karaciğeri bağışlandı. Sağlık Bakanlığı acil organ bekleme sırasında olan hastaya nakledilmek üzere karaciğer alınarak İstanbul'a götürüldü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
71 yaşındaki kadının karaciğeri başkasına umut oldu
  • ABONE OL

Manavgat'ta rahatsızlığı sebebiyle yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen kadının beyin ölümü gerçekleşti. Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü beyin ölümü gerçekleşen kadının yakınları ile temasa geçti. Aile organ bağışını kabul etti. Sağlık Bakanlığı veri tabanında yapılan inceleme sonucunda karaciğerin İstanbul'da bir hastayla uyumlu olduğu belirlendi.

Saat 02.00 sıralarında Antalya'dan gelen uzman ekip tarafından alınan karaciğer saat 06.30 uçağıyla İstanbul'a gönderilmek üzere Antalya Havalimanı'na götürüldü. Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, yapılan operasyonla birlikte 2025 yılı içerisinde gerçekleşen organ bağışı sayısının 7'ye ulaştığını kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
71 yaşındaki kadının karaciğeri başkasına umut oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz