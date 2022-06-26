96. Gazi Koşusu bugün koşulacak. Yarışa çok az bir süre kaldı. Bu kadar kalmışken vatandaşlar yarışacak jokeyler ve atları merak ediyor. Ahmet Çelik üst üste 8. defa kazanmayı ümit ediyor. Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan koşu için nefesler tutuldu. 22 safkan at bugün Türk spor tarihine geçmek için yarışacak. Koşu tarihi Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Gazi Koşusu ödülü merak ediliyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!
Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu 1927 yılından beri yapılmakta. Bu yılın koşusu bugün saat 17.15'te yapılacak. Tüm Türkiye nefeslerini kesip bu koşuyu izleyecek.
Bu yıl 22 at ve jokey birinci olmak için yarışacak. Halis Karataş, Final Dance adlı atıyla yine en büyük favoriler arasında gösteriliyor.
Bu yılki ödüller belli oldu. Ödüller sıralamasıyla şu şekilde:
Birincilik ödülü 2,5 milyon TL
İkinciye 1 milyon TL
Üçüncüye 500 bin TL
Dördüncüye 250 bin TL
Beşinciye 125 bin TL verilecek.
Aynı zamanda koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak toplam 3.859,700 TL'lik bir ikramiyeyi kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise yetiştiricilik primi dahil toplam 4.578,450 TL'ye ulaşacak.
Gazi koşusu, ilk kez Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemiştir. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı kısrağın 1927 yılında kazandığı Gazi Koşusu'nu Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izlemişlerdir.
Bu önemli koşuyu 1929 yılında Celal Bayar "Cap Gris Nez" ve 1930 yılında İsmet İnönü "Olgo" isimli safkanlarıyla kazanmışlardır.