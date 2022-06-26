Haberler Yaşam Haberleri Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 96. Gazi Koşusu yarışacak jokeyler ve atlar belli oldu! Yarışın tarihi ve önemi!
Giriş Tarihi: 26.6.2022 16:10 Son Güncelleme: 26.6.2022 16:10

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 96. Gazi Koşusu yarışacak jokeyler ve atlar belli oldu! Yarışın tarihi ve önemi!

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 96. Gazi Koşusu yarışacak jokeyler ve atlar belli oldu! Yarışın tarihi ve önemi!

Gazi Koşusu, 96’ncı defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adına düzenlenecek. İlk olarak 1927 yılında Ankara’da düzenlenen ve o günden beri gelenek haline gelen koşu için 22 at ve jokey birincilik adına mücadele verecek. Ahmet Çelik ve Halis Karataş’ın yanında Kraliçe 2. Elizabeth’in atı da yarışacak. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta soruları da yöneltiliyor. Bu yılki randevunun 2022 ödülü de belli oldu. Vatandaşlar 96. Gazi Koşusu jokeyleri ve atlarını merak ediyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Ödül ne kadar 2022? İşte detaylar!

96. Gazi Koşusu bugün koşulacak. Yarışa çok az bir süre kaldı. Bu kadar kalmışken vatandaşlar yarışacak jokeyler ve atları merak ediyor. Ahmet Çelik üst üste 8. defa kazanmayı ümit ediyor. Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan koşu için nefesler tutuldu. 22 safkan at bugün Türk spor tarihine geçmek için yarışacak. Koşu tarihi Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Gazi Koşusu ödülü merak ediliyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu 1927 yılından beri yapılmakta. Bu yılın koşusu bugün saat 17.15'te yapılacak. Tüm Türkiye nefeslerini kesip bu koşuyu izleyecek.

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA?

96'ncı Gazi Koşusu bu yıl Kanal D, CNN TÜRK, D-Smart ve TAY TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİ KOŞUSU YARIŞACAK ATLAR VE JOKEYLER BELLİ OLDU

Bu yıl 22 at ve jokey birinci olmak için yarışacak. Halis Karataş, Final Dance adlı atıyla yine en büyük favoriler arasında gösteriliyor.

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR 2022, KAÇ TL?

Bu yılki ödüller belli oldu. Ödüller sıralamasıyla şu şekilde:

Birincilik ödülü 2,5 milyon TL

İkinciye 1 milyon TL

Üçüncüye 500 bin TL

Dördüncüye 250 bin TL

Beşinciye 125 bin TL verilecek.

Aynı zamanda koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak toplam 3.859,700 TL'lik bir ikramiyeyi kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise yetiştiricilik primi dahil toplam 4.578,450 TL'ye ulaşacak.

GAZİ KOŞUSU TARİHİ

Gazi koşusu, ilk kez Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemiştir. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı kısrağın 1927 yılında kazandığı Gazi Koşusu'nu Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izlemişlerdir.

Bu önemli koşuyu 1929 yılında Celal Bayar "Cap Gris Nez" ve 1930 yılında İsmet İnönü "Olgo" isimli safkanlarıyla kazanmışlardır.

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Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 96. Gazi Koşusu yarışacak jokeyler ve atlar belli oldu! Yarışın tarihi ve önemi!
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