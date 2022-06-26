Giriş Tarihi: 26.6.2022 16:10 Son Güncelleme: 26.6.2022 16:10

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 96. Gazi Koşusu yarışacak jokeyler ve atlar belli oldu! Yarışın tarihi ve önemi!

Gazi Koşusu, 96’ncı defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adına düzenlenecek. İlk olarak 1927 yılında Ankara’da düzenlenen ve o günden beri gelenek haline gelen koşu için 22 at ve jokey birincilik adına mücadele verecek. Ahmet Çelik ve Halis Karataş’ın yanında Kraliçe 2. Elizabeth’in atı da yarışacak. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta soruları da yöneltiliyor. Bu yılki randevunun 2022 ödülü de belli oldu. Vatandaşlar 96. Gazi Koşusu jokeyleri ve atlarını merak ediyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Ödül ne kadar 2022? İşte detaylar!

96. Gazi Koşusu bugün koşulacak. Yarışa çok az bir süre kaldı. Bu kadar kalmışken vatandaşlar yarışacak jokeyler ve atları merak ediyor. Ahmet Çelik üst üste 8. defa kazanmayı ümit ediyor. Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan koşu için nefesler tutuldu. 22 safkan at bugün Türk spor tarihine geçmek için yarışacak. Koşu tarihi Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Gazi Koşusu ödülü merak ediliyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK? Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu 1927 yılından beri yapılmakta. Bu yılın koşusu bugün saat 17.15'te yapılacak. Tüm Türkiye nefeslerini kesip bu koşuyu izleyecek.