Adana’da kanlı doğum gününde can vermişti: Acılı annenin sözleri yürek burktu! Batuhan’ın son görüntüleri...

'ELLERİNDEN KURTULMAK İÇİN KAÇIYOR'

Oğlunun 5 kişi tarafından kovalandıktan sonra öldürüldüğünü belirten anne Emine Kolsuz, kavga için arkadaşlarını topladığını öne sürdüğü Alperen K. ve serbest bırakılan sanıkların tekrar tutuklanmasını istedi. Kolsuz, "Benim oğlum burada yatıyor, suçlular dışarıda geziyor. Suçlu dışarıda askere bile gitti. Mahkemede tahliye edildikten sonra ailesi alkışladı. Benim çocuğum 8 yerinden bıçaklandı. Bu olayı bir kişi mi yaptı? Oğlumun arkasından 5 kişi kovalayıp tekme sallıyor. 5'i birden peşinden koşup saldırıyorlar. Görüntüler de var, ellerinden kurtulmak için kaçıyor. Kovalayıp çocuğumu öldürüyorlar. 8 bıçak darbesini bir kişi nasıl vurdu? Oğlumun tek suçu olay yerine gitmekti" ifadelerini kullandı.