Adıyaman’da terör operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından MLKP terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Adıyaman ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmaların ardından belirlenen adreslere jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. Adıyaman ve Konya illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.