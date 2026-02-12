Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da terör operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 12.02.2026 18:48

Adıyaman'da terör operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından MLKP terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından MLKP terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Adıyaman ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmaların ardından belirlenen adreslere jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. Adıyaman ve Konya illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz