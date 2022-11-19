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Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:11 Son Güncelleme: 19.11.2022 16:11

Ağlamak Abdesti Bozar Mı? Gözyaşı Dökünce ve Ağlayınca Abdest Bozulur Mu?

İnsanın en doğal duygusu olan ağlamak abdesti bozar mı sorusu merak edilen sorular arasında yer almıştır. Müslümanların ibadetini yerine getirmek için aldığı abdest kimi durumlarda bozulur. Namaz ibadeti gibi ibadetini yerine getirmek isteyen kişilerin merak ettikleri arasında ağlayınca abdest bozulur mu sorusu gelir. Gözyaşı abdesti bozup bozmayacağı, en çok sorulan sorular arasında yer almıştır. Abdestliyken gözyaşı dökünce ve ağlayınca abdest bozulur mu soruları vatandaşların merakını arttırmıştır. Bu yazımızda sizler için ağlamak abdesti bozar mı sorusuna cevap aradık. İşte detaylar...

Ağlamak Abdesti Bozar Mı? Gözyaşı Dökünce ve Ağlayınca Abdest Bozulur Mu?

Ağlamak biz insanların en doğal duygusudur. Birine özlem duyulduğunda veya acı hissettiğinde ağlamak son derece normaldir. İslamiyet'te Müslümanların sıklıkla tartıştığı konular arasında, ağlamak abdesti bozar mı sorusu gelmektedir. İbadetini yerine getirmek için abdest almış kişinin gözyaşı dökünce abdesti bozulup bozulmadığı merak edilip, araştırılmıştır. Namaz ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların sorduğu sorular arasında, ağlayınca abdest bozulur mu sorusu yer alır. Namazdayken gözyaşı dökünce ve ağlayınca abdest bozulur mu sorusu, Diyanet'e en çok yöneltilen sorular arasındadır. Bu yazımızda sizler için ağlamak abdesti bozar mı sorusuna yer verdik.

Ağlamak Abdesti Bozar Mı?

Ağlamak abdesti bozar mı sorusu, özellikle ibadetini yapmak isteyenlerin sorduğu sorulardan birisidir. Diyanet'in bu soruya verdiği cevap ise şu şekilde karşımıza çıkacaktır;

Herhangi bir nedenden ötürü namaz dışında gözünden yaş akması abdesti bozmaz. Fakat, namaz sırasında dünyalık bir endişe nedeniyle ses çıkararak ağlamak, kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz (Mergınanî, el-Hidâye, II, 4,5). Bunun yanı sıra namazda, Allah korkusu, cennet-cehennemin hatırlanması gibi nedenlerden ötürü ağlamak abdesti bozmayacağı gibi, namaza da zarar vermez.

Ağlayınca Abdest Bozulur Mu?

İbadet yapmak üzere alınan abdestin ne zaman bozulacağı hususu önem arz etmiştir. Namaz kılarken de yerine getirilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur ve bunlara dikkat etmek gerekir. Bu hususlardan birisi de ağlamaktır. Namazda ağlamanın abdesti bozup bozmayacağı değişkenlik gösterir.

Bunlardan birisi de kişinin hastalıktan ötürü gözünden yaş gelmesidir. Hastalık nedeniyle akan gözyaşı kişinin abdestini bozar. Bunun nedeni ise, gözden gelen yaş belirli maddeleri de getirip yüzün temizliğini bozabilir. Bu nedenle kişinin abdesti bozulacaktır. Gözlerdeki hastalık tedavi edilene kadar kişinin ibadetini kazaya bırakması gerekebilir.

Gözyaşı Abdesti Bozar Mı?

Gözyaşı abdesti bozar mı sorusu, Diyanet'e en sık sorulan sorulardan birisidir. Bir kişinin abdest aldıktan sonra ibadetini yerine getirirken gözünden yaş akması farklı değişkenlere bağlı olarak ibadeti bozmaz. Namaz kılacak kişinin namaz dışında ağlaması abdesti bozmayacaktır. Fakat, kişi namaz esnasında hıçkırarak ağladığında, namazını baştan kılması gerekecektir. Namazda ağlamak sadece namazı bozar, fakat abdesti bozmaz. Hastalık sebebiyle gözünden yaş gelmesi de her ikisini bozar.

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Ağlamak Abdesti Bozar Mı? Gözyaşı Dökünce ve Ağlayınca Abdest Bozulur Mu?
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