Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti’den istifa edeceğini açıkladı! Terörsüz Türkiye’ye desteği Müsavat Dervişoğlu’nu rahatsız etti

İYİ Parti'deki kaos ve kriz Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'den istifa edeceğini açıklamasıyla başka bir boyuta taşındı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Az önce İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüştüm. Kendisine İYİ Parti'den istifa edip etmeyeceğini sordum ve bugün İYİ Parti'den istifa edeceğini açıkladı. Malum Ahmet Eşref Fakıbaba, Terörsüz Türkiye sürecine destek açıklaması yapmıştı. Bu açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından tepkiyle karşılandı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Eşref Fakıbaba açıkladı: "Bugün İYİ Parti'den istifa edeceğim!" | Video

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Genel Merkez yönetiminin açıklamaya yönelik sert tutumunu hatırlatan İlter Yeşiltaş, "Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Eşref Fakıbaba'yı istifaya davet etmişti. Bunun üzerine Eşref Fakıbaba'yı aradım ve Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun kendisini istifaya davet ettiğini hatırlatarak 'İstifa edecek misiniz?' diye sordum" sözleriyle detayları paylaştı.