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Giriş Tarihi: 21.10.2026 15:19 Son Güncelleme: 21.10.2026 15:24

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'den istifa edeceğini açıkladı! Terörsüz Türkiye'ye desteği Müsavat Dervişoğlu'nu rahatsız etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden istifa edeceğini açıkladı. Fakıbaba, "Terörsüz Türkiye" sürecine verdiği destek sonrası Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun kendisini istifaya davet etmesi üzerine A Haber'e açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Dervişoğlu'nun çağrısına yanıt veren Ahmet Eşref Fakıbaba, "İstifa etmeyi düşünüyorum. Öyle bir tepkiden sonra istifa etmemek bana yakışmaz" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti’den istifa edeceğini açıkladı! Terörsüz Türkiye’ye desteği Müsavat Dervişoğlu’nu rahatsız etti
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İYİ Parti'deki kaos ve kriz Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'den istifa edeceğini açıklamasıyla başka bir boyuta taşındı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Az önce İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüştüm. Kendisine İYİ Parti'den istifa edip etmeyeceğini sordum ve bugün İYİ Parti'den istifa edeceğini açıkladı. Malum Ahmet Eşref Fakıbaba, Terörsüz Türkiye sürecine destek açıklaması yapmıştı. Bu açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından tepkiyle karşılandı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Eşref Fakıbaba açıkladı: "Bugün İYİ Parti'den istifa edeceğim!" | Video

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Genel Merkez yönetiminin açıklamaya yönelik sert tutumunu hatırlatan İlter Yeşiltaş, "Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Eşref Fakıbaba'yı istifaya davet etmişti. Bunun üzerine Eşref Fakıbaba'yı aradım ve Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun kendisini istifaya davet ettiğini hatırlatarak 'İstifa edecek misiniz?' diye sordum" sözleriyle detayları paylaştı.

"BUGÜN İSTİFA EDİYORUM"

Genel Başkan Dervişoğlu'nun çağrısına yanıt veren Ahmet Eşref Fakıbaba, "İstifa etmeyi düşünüyorum. Öyle bir tepkiden sonra istifa etmemek bana yakışmaz" ifadelerini kullandı. İstifanın zamanlamasına ilişkin soru üzerine Fakıbaba, "Bugün İYİ Parti'den istifa edeceğim" sözleriyle kararını net bir şekilde ortaya koydu.

Dervişoğlu'nun eleştirilerine de doğrudan yanıt veren Fakıbaba, "Kendi görüşü, saygı duyuyorum. Zaten fikir ayrılıkları olduğunu söylemiştim. Benim fikrim de böyledir, ben de kendime saygı duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu. Yaşanan bu sıcak gelişmeyle birlikte İYİ Parti Meclis grubunda yeni bir istifa dalgasının fitili ateşlenmiş oldu.

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#İYİ PARTİ

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Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'den istifa edeceğini açıkladı! Terörsüz Türkiye'ye desteği Müsavat Dervişoğlu'nu rahatsız etti
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