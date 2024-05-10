Altızların 16 yaş heyecanı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve "Berlinli Altızlar" olarak 16 yıl önce tüm dünyada haber yapılan Türk altız kardeşler, Başkonsolos İlker Okan Şanlı'ya ziyarette bulundu.Ülke genelinde ilgiyle izlenen "Berlinli Altızlar" Zeynep, Zehra, Esma, Rana, Ahmed ve Adem ile kardeşleri Meryem ve Malik Musa'nın ebeveynleri Roksana ve Hikmet Temiz, Berlin Başkonsolosu Şanlı'ya daveti için teşekkür etti. Hikmet Temiz "Aynı okula gidiyorlar ancak ayrı sınıflardalar. Çocuklarımız sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor" dedi.