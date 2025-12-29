Anadolu’da kar bereketi

Türkiye kar yağışının etkisine girdi. Doğu Anadolu'dan sonra Güney Doğu Anadolu Bölgesinde de kar yağışı etkisini artırdı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayacak kar yağışı Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güneyi ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli şekilde devam edecek. Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Giresun, Artvin ve Ordu'da da kar yağışı etkili oldu. İstanbul ise yeni haftaya yağışla başlayacak. Yağışlar aralıklarla hafta boyunca etkisini gösterecek.