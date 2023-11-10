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Giriş Tarihi: 10.11.2023 10:32 Son Güncelleme: 10.11.2023 10:37

Ankara emniyeti firari Barış Kurt’u yakaladı! Ayhan Bora Kaplan’ın kasasıydı...

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda örgüt tarafından işkenceye uğradığını iddia eden Erkan D.’in ifadelerinde adı geçen Barış Kurt yakalandı. Kaplan’ın kara para aklama işlerini Kurt’un üzerinden yaptığı öne sürüldü.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara emniyeti firari Barış Kurt’u yakaladı! Ayhan Bora Kaplan’ın kasasıydı...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile bu suçlara bağlantılı benzeri suçlar işleyen 'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik işkence yapılan Erkan D.'nin ifadeleri doğrultusunda daha önce verilen takipsizlik kararını kaldırıp çalışma başlattı.

KAPLAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararıyla suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurtdışına çıkmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda 7 Eylül'de gözaltına alındı. Ankara Emniyetindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen suç örgütü lideri Kaplan mahkemece verilen kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AZMETTİRİCİ YAKALANDI

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Kaplan tarafından işkenceye uğradığını iddia eden Erkan D.'in beyanlarında geçen Barış Kurt yakalandı. Erkan D.'nin, eski patronu olduğunu söylediği Barış Kurt'un yönlendirmesi üzerine Kaplan tarafından iki gün boyunca işkence yapıldığını iddia etti. Soruşturma kapsamında firari durumda olan Barış Kurt, Ankara Emniyetince kurulan özel bir ekip tarafından saklandığı yerde yakalandı. Ayhan Bora Kaplan'ın Kurt üzerinden kara para aklandığı iddia edildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü 'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik soruşturmada yönetici pozisyonunda bulunan Mutlu Ayaş'ın, örgüte ait eğlence mekânlarının güvenliği koordine ettiği, mekânların kapısında duracak olan güvenlik görevlileri kendisinin seçtiği belirlendi.

PARALARI ŞİRKET ÜZERİNDEN AKLADILAR

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütünün haksız olarak elde ettiği gelirlerin K.T.H., A.A. ve V.M.U. üzerine kayıtlı şirketler üzerinden akladıklarını belirlenmişti. Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 47 kişiyi gözaltına almış, aralarında lider Ayhan Bora Kaplan ve 2 yönetici ile birlikte 25 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Ankara emniyeti firari Barış Kurt’u yakaladı! Ayhan Bora Kaplan’ın kasasıydı...
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