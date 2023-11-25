Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamirine gelen 2 tamirci katledildi, yönetici yaralandı

Ankara Keçiören İlçesi Keçiören İlçesi Yayla Mahallesinde 1409 sokakta bulunan bir binada U.Ş. ve M.A.Ş. bozulan asansörü tamir için geldi. Asansör tamiri yaptığı esnada, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen binanın yöneticisi S.T. isimli kadın ile H.A. arasında asansör tamirinden çıkan gürültüden dolayı aralarında tartışma çıktı.