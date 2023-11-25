Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamirine gelen 2 tamirci katledildi, yönetici yaralandı

Ankara Keçiören İlçesi Keçiören İlçesi Yayla Mahallesinde 1409 sokakta bulunan bir binada U.Ş. ve M.A.Ş. bozulan asansörü tamir için geldi. Asansör tamiri yaptığı esnada, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen binanın yöneticisi S.T. isimli kadın ile H.A. arasında asansör tamirinden çıkan gürültüden dolayı aralarında tartışma çıktı.
ASANSÖR TAMİRİNE GELDİLER HAYATLARINDAN OLDULAR
Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. pompalı tüfekle ateş açarak S.Ş. ve yönetici S.T. isimli kadınları yaraladı. Gözü dönen H.A., asansör tamiri için gelen U.Ş. ve M.A.Ş.'nin doğru yönelerek pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan S.Ş. ve S.T. isimli kadınları hastanye kaldırırken U.Ş. ve M.A.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.
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ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Olayın şüphelisi olan H.A. isimli şahıs suç aleti pompalı tüfekle beraber yakalanarak gözaltına alındı.
AİLE KATLETMİŞTİ
Ankara'da geçtiğimiz günlerde 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, üst kattaki komşularına pompalı silahla ateş açarak 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü. Tahsin Ünsür'ün, gürültü yapan çocuklar nedeniyle komşu aileyle sık sık tartıştığı, sürekli çöp biriktirdikleri için eşinin mikrop kapıp ölmesine neden oldukları iddiasıyla komşularına kin beslediği ileri sürülmüştü.