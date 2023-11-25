Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamirine gelen 2 tamirci katledildi, yönetici yaralandı
Giriş Tarihi: 25.11.2023 14:27 Son Güncelleme: 25.11.2023 14:59

Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamirine gelen 2 tamirci katledildi, yönetici yaralandı

Ankara’da geçtiğimiz günlerde 72 yaşındaki Tahsin Ünsür’ün üst kattaki komşularına pompalı silahla ateş açarak 2’si çocuk 5 kişiyi öldürmesinin yankıları sürerken bugün bir yenisi daha eklendi. Asansör tamirinden ve çıkan gürültüden dolayı aralarında çıkan tartışmada 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamirine gelen 2 tamirci katledildi, yönetici yaralandı

Ankara Keçiören İlçesi Keçiören İlçesi Yayla Mahallesinde 1409 sokakta bulunan bir binada U.Ş. ve M.A.Ş. bozulan asansörü tamir için geldi. Asansör tamiri yaptığı esnada, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen binanın yöneticisi S.T. isimli kadın ile H.A. arasında asansör tamirinden çıkan gürültüden dolayı aralarında tartışma çıktı.

ASANSÖR TAMİRİNE GELDİLER HAYATLARINDAN OLDULAR

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. pompalı tüfekle ateş açarak S.Ş. ve yönetici S.T. isimli kadınları yaraladı. Gözü dönen H.A., asansör tamiri için gelen U.Ş. ve M.A.Ş.'nin doğru yönelerek pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan S.Ş. ve S.T. isimli kadınları hastanye kaldırırken U.Ş. ve M.A.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

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ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Olayın şüphelisi olan H.A. isimli şahıs suç aleti pompalı tüfekle beraber yakalanarak gözaltına alındı.

AİLE KATLETMİŞTİ

Ankara'da geçtiğimiz günlerde 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, üst kattaki komşularına pompalı silahla ateş açarak 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü. Tahsin Ünsür'ün, gürültü yapan çocuklar nedeniyle komşu aileyle sık sık tartıştığı, sürekli çöp biriktirdikleri için eşinin mikrop kapıp ölmesine neden oldukları iddiasıyla komşularına kin beslediği ileri sürülmüştü.

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Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamirine gelen 2 tamirci katledildi, yönetici yaralandı
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