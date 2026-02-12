Annesine şiddet uygulayan üvey babasını vurarak öldürdü

582 nüfuslu Kocagür Köyü'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Bir tavuk çiftliğinde çalışan Emrullah Çiloğlu dün gece geç saatlerde eşi Hatice Çiloğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmaya Çiloğlu'nun 17 yaşındaki üvey oğlu Y.S.A.'da dahil oldu. Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada evde bulunan av tüfeğini alan Y.S.A. üvey babasına ateş etti.

Kanlar içinde yere yığılan Emrullah Çiloğlu, ailenin ihbarının ardından olay yerine gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Y.S.A. ilk ifadesinde annesine üvey babasının sürekli şiddet uyguladığını bu nedenle cinayeti işlediğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.