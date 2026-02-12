Annesiyle tartışan üvey babasını av tüfeği ile öldürdü

Olay, Kocagür köyünde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Emrullah Çiloğlu ile eşi H.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.Ç.'nin oğlu Y.S.A. da tartışmaya dahil oldu. Bu sırada Y.S.A. evde bulunan av tüfeğiyle Emrullah Çiloğlu'na ateş açtı. Emrullah Çiloğlu, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrullah Çiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Y.S.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.S.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.