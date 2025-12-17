Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da 5 yıldızlı otelin zemin katında yangın!
Giriş Tarihi: 17.12.2025 14:19

Antalya'da 5 yıldızlı otelin zemin katında yangın!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

DHA
Manavgat ilçesindeki Evrenseki Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. 4 katlı otelin zemin katındaki kazan dairesinde çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Oteldeki müşteriler ve personel hızla tahliye edildi.

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

olay yerine ulaşan jandarma personeli çevre güvenliğini sağladı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

