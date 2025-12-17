Antalya’da 5 yıldızlı otelin zemin katında yangın!

Manavgat ilçesindeki Evrenseki Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. 4 katlı otelin zemin katındaki kazan dairesinde çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Oteldeki müşteriler ve personel hızla tahliye edildi.

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

olay yerine ulaşan jandarma personeli çevre güvenliğini sağladı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.