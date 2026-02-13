Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da dalgalarla boğuşan 2 kişiyi deniz polisi kurtardı!
Giriş Tarihi: 13.02.2026 00:16

Antalya'da rüzgarlı ve dalgaların dövdüğü falezlerde denize giren bir kişi dalgalar nedeniyle geri dönmekte zorlandı. Yardıma giden arkadaşı da geri dönemeyince ekipler harekete geçti. 2 kişi deniz polislerinin çalışmaları sonucu sağ salim kurtarıldı.

İHA Yaşam
Olay, Gençlik Mahallesi 1314 sokakta bulunan Hamitbey Plajı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, rüzgarlı ve dalgaların dövdüğü falezlerde bulunan plajdan denize giren Finlandiya uyruklu Jukka K. sert dalgalar nedeniyle geri dönmekte zorlanınca yardımına arkadaşı N.K. koştu.

Can simidi ile arkadaşının yardımına giden N.K., Jukka K.'yı dalgalı denizde su yüzeyinde tutarak yardımın gelmesini bekledi.

2 kişinin kıyıya dönmekte zorlandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine konuma karadan polis ekipleri, denizden ise Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen deniz polisi, dalgalarla boğuşan 2 kişiyi bota aldı. N.K. ve Jukka K. Kaleiçi Yatlimanı'na götürüldü. Burada sağlık durumları kontrol edilen 2 şahıs işlemlerinin ardından bölgeden ayrıldı

