Antalya'da ortalık savaş alanına döndü: Kazaya giden ambulansa yol verirken hurdaya döndü! 9 yaralı

AMBULANSA YOL VERİRKEN YENİ BİR KAZA

Bu kazanın akabinde ise, yaralılar için kaza yerine giden ambulansa yol vermek istenilirken ikinci bir kaza yaşandı. Aydınevler Mahallesi Sorgun Bulvarı'ndan D-400 karayoluna çıkmak için kırmızı ışıkta bekleyen Hasan D.'nin kullandığı otomobil, ambulans kazasındaki yaralılar için olay yerine gitmekte olan ambulansa yol vermek için kontrolsüz bir şekilde yola çıktı. Tam bu sırada bu araca Antalya istikametine seyir halindeki İbrahim Ö.'nün kullandığı lüks otomobil ile çarptı.