Antalya'da ortalık savaş alanına döndü: Kazaya giden ambulansa yol verirken hurdaya döndü! 9 yaralı

İlk kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ersin G.'nin kullandığı ambulans, kavşağa geldiğinde Mehmet A.Ç.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra ambulansta bulunan Adem S. S. ve Mevlüt A. isimli sağlık çalışanlarıyla ambulansta hasta olarak sevki sağlanmakta olan Osman D. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Kazaya karışan ambulansın özel bir hastaneye ait olduğu ve Alanya'dan Antalya'ya hasta götürdüğü bildirildi.
AMBULANSA YOL VERİRKEN YENİ BİR KAZA
Bu kazanın akabinde ise, yaralılar için kaza yerine giden ambulansa yol vermek istenilirken ikinci bir kaza yaşandı. Aydınevler Mahallesi Sorgun Bulvarı'ndan D-400 karayoluna çıkmak için kırmızı ışıkta bekleyen Hasan D.'nin kullandığı otomobil, ambulans kazasındaki yaralılar için olay yerine gitmekte olan ambulansa yol vermek için kontrolsüz bir şekilde yola çıktı. Tam bu sırada bu araca Antalya istikametine seyir halindeki İbrahim Ö.'nün kullandığı lüks otomobil ile çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüler Hasan D. ve İbrahim Ö. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Nafiz D. ve Hasan Ü. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
OTOMOBİLİN PARÇALARI ETRAFA SAÇILDI
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan feci kazada, hurdaya dönen otomobilin parçaları etrafa saçıldı. Otomobilin direksiyonu otomobilin bulunduğu yerden 15 metre, ön kaputu 20, aküsü ise 130 metre uzaklıkta bulundu. Kazanın ardından yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatılan yol, araçların kaldırılması, parçaların toplanması ve yolun kumlandıktan sonra süpürülmesinin ardından araç trafiğine açıldı.
