Antalya’daki orman yangınları kontrol altına alındı

Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisinde saat 14.15 sıralarında çıkan orman yangını 2 helikopter, 1 uçak ve 6 arazöz ile çok sayıda personelin katılımıyla yapılan müdahale sonunda yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının ne kadar alanda etkili olduğu henüz öğrenilemezken, bölgedeki ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.