Arabanın bagajında bırakılan 30 milyon dolar çalındı

İstanbul Bakırköy'de yüksek güvenlikli lüks bir sitede yaklaşık 1 milyar 300 milyon liralık soygun gerçekleşti. Kapalıçarşı'da döviz bürosu sahibi Bilal D.'nin iki otomobilinin bagajında çuvallarda sakladığı tam 30 milyon dolar, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından dakikalar içinde çalındı. Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan lüks site Ekşinar Konakları'nda, Kapalıçarşı'da Mestur Döviz'i işleten Bilal D., işyerinden getirdiği 30 milyon doları (1.3 milyar lira), güvenlik gerekçesiyle evine çıkarmak yerine otoparkta park halindeki iki otomobilinin bagajına paylaştırdı. Paraları çuvallar içerisinde iki gün önce yerleştiren işadamı, daha sonra dairesine çıktı. Bilal D.'nin otoparktan ayrılmasının ardından, güvenlikli lüks siteye araçla giren 4 şüpheli doğrudan hedefteki otomobillere yöneldi. Hızla hareket eden şüpheliler, otomobillerin camlarını kırıp bagaj kilitlerini patlatarak içi dolar dolu çuvalları kendi araçlarına yükledi. Yüklemenin ardından kısa sürede izlerini kaybettirdi.

İŞE GİDERKEN FARK ETTİ

Dün sabah 08.30 sıralarında otomobillerin yanına inen Bilal D., gördüğü manzara karşısında donakaldı. Para koyduğu otomobillerinin camlarının kırık, bagajların boş olduğunu fark eden işadamı durumu hemen polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, yapılan ilk incelemede çalınan miktarın 30 milyon dolar olduğunu kayıtlara geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polisler, sitenin ve çevredeki yolların güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Sitenin güvenlik görevlilerinin de ifadelerine başvuruldu. Şüphelilerin kaçış güzergâhını belirleyen polis, hem site içerisinden bir sızıntı olup olmadığını hem de şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma yürütüyor.