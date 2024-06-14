Arefe günü oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? Diyanet ile Arefe günü oruç tutmak sevap mı, fazileti nedir?

İslam aleminin heyecanla beklediği Arefe Günü, bu yıl 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Arefe Günü yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar ve okunacak dualar merak ediliyor. Bu mübarek günde oruç tutmak isteyenler ise ''Arefe günü oruç tutulur mu, sevabı nedir?'' sorusuna yanıt arıyor. Bayramdan bir önceki günü temsil eden bu mübarek günde yapılacak ibadetlerin faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Bu nedenle bu kıymetli günde bayram hazırlıkları yanı sıra ibadetler yapılır ve dualar okunur. Peki, Diyanet ile Arefe günü tutmak sevap mı, fazileti nedir? İşte ayrıntılar…
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Zilhicce ayı içerisinde idrak edilen Kurban Bayramı geldi çattı. Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar ve 19 Haziran Çarşamba günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.
Zilhicce ayında oruç tutmak hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvası şöyle:
"Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir."
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU, ORUÇ TUTMAK SEVAP MI?
Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.
Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis vardır. Bu hadis şöyledir:
Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir.
Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)
Resulullah (sav): "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." diyerek, Allah Teâlâ'nm kıymet verdiği günü hürmet ederek bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret etmemizi istemiştir. Hürmet, verilen nimeti idrak etmekle ve verileni bilmekle, görebilmekle başlar. Arefe gününü günahlara girmeden oruçla, duayla, istiğfarla geçirmek kullarını arefe gününde bağışlayacağını müjdeleyen Allah Teâlâ'ya hürmetin ve şükrün bir ifadesidir. (Deylemi)
ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?
Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak farz kabul edilmektedir.
Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmanın zorunluluğu bulunmamaktadır. Kurban Bayramı arefesinde oruç tutmak kişinin isteğine bağlı olup faziletleri ise oldukça fazladır.
Oruç tutmanın kıymet-i harbiyesi Allah katında fazlaca büyüktür. Yüce Allah oruç ile ilgili oruç benim rızam için yapılan bir ibadettir ve onun faziletini sevabını ben veririm demiştir.
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Arefe günü oruç tutmak, nafile oruçlar kapsamına girer ve 1 günlük nafile oruç olarak kabul edilir. Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek kadar bir sevap kazandıracağına dair de hadis bulunmaktadır.
Arefe günü oruç tutmayla ilgili olan hadiste "Arefe günü oruç tutmak, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur." buyurulmuştur.
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).
AREFE GÜNÜ YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER
1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.
3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.