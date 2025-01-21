Arkadaşını öldürüp benzinle yaktı

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Tacir Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, geçen pazar günü saat 18.00 sıralarında Boyalıca Mahallesi'ndeki kız arkadaşını görmek için motosikletiyle evden ayrıldı.Akşam olmasına rağmen eve dönmeyince telefonla arayan ailesi, Karabıyık'a ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. İznik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan arama ve soruşturma çalışmaları sonucunda Mehmet Karabıyık'ın cesedi, kaybolduktan 26 saat sonra Derbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu.Yapılan incelemede, gencin önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Yürütülen soruşturmada Karabıyık'ın arkadaşı olan 19 yaşındaki Ömer Öner'e ulaşan jandarma ekipleri, ifadesini almak için evine gittiğinde elinin sargılı olduğunu fark etti.Elinde kesik izleri olduğu anlaşılan Ömer Öner hemen gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen ve ifadesi alınan Ömer Öner, ilk ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu, ruhani varlık gördüğünü ve cinayeti bu yüzden işlediğini söyledi.Devam eden sorgulamada ise korkunç detaylar ortaya çıktı. Ömer Öner'in, Mehmet Karabıyık ile Derbent mevkiindeki ormanlık alana gittikleri, burada ikili arasında kısa bir tartışma yaşandığı ve Ömer Öner'in yanındaki bıçakla Mehmet Karabıyık'ı 8 yerinden bıçakladığı anlaşıldı. Daha sonra motosiklet ile evine dönen Öner, buradan bir bidon benzin aldığı ve yeniden ormanlık alana gidip Mehmet Karabıyık'ı, üzerine benzin dökerek yaktığı kaydedildi.