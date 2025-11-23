Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig 12. hafta

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Dünyanın en çok izlenen derbilerinden biri olan Arsenal - Tottenham karşılaşması, Premier Lig'in heyecan dolu atmosferinde gerçekleşecek. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen bu maç, 23 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak.

Kritik öneme sahip bu mücadele, Arsenal'in evi olan Londra'daki Emirates Stadyumu'nda gerçekleşecek. Futbolseverlerin merakla beklediği derbinin başlama saati ise Türkiye saati ile (TSİ) 19:30 olarak belirlendi.