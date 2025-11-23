Haberler Yaşam Haberleri Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig 12. hafta
Giriş Tarihi: 23.11.2025 15:43

Futbol dünyasının en büyük rekabetlerinden biri olan ve nefesleri kesen Kuzey Londra Derbisi, bu hafta sonu Premier Lig'de sahne alıyor. Arsenal ve Tottenham, ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Hem zirve takibini sürdürmek hem de rakibine üstünlük kurmak isteyen iki devin bu karşılaşması, tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Peki, Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig takviminin en heyecan verici mücadelelerinden biri olan Arsenal ile Tottenham Hotspur arasındaki karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Emirates Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu karşılaşma için ekran başında yerler alındı. İşte, Arsenal - Tottenham maçı canlı yayın bilgisi:

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Dünyanın en çok izlenen derbilerinden biri olan Arsenal - Tottenham karşılaşması, Premier Lig'in heyecan dolu atmosferinde gerçekleşecek. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen bu maç, 23 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak.

Kritik öneme sahip bu mücadele, Arsenal'in evi olan Londra'daki Emirates Stadyumu'nda gerçekleşecek. Futbolseverlerin merakla beklediği derbinin başlama saati ise Türkiye saati ile (TSİ) 19:30 olarak belirlendi.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 12. haftasındaki maç beIN Sports 3 ekranlarındancnalı yayımlanacak.

Premier Lig puan durumu tablosunda Arsenal 26 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Tottenham ise 18 puanla 8. sırada yer alıyor.

Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig 12. hafta
