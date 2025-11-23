Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig 12. hafta

Premier Lig takviminin en heyecan verici mücadelelerinden biri olan Arsenal ile Tottenham Hotspur arasındaki karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Emirates Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu karşılaşma için ekran başında yerler alındı. İşte, Arsenal - Tottenham maçı canlı yayın bilgisi:
Dünyanın en çok izlenen derbilerinden biri olan Arsenal - Tottenham karşılaşması, Premier Lig'in heyecan dolu atmosferinde gerçekleşecek. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen bu maç, 23 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak.
Kritik öneme sahip bu mücadele, Arsenal'in evi olan Londra'daki Emirates Stadyumu'nda gerçekleşecek. Futbolseverlerin merakla beklediği derbinin başlama saati ise Türkiye saati ile (TSİ) 19:30 olarak belirlendi.