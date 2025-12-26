Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir’de eylem çağrısı yapan DEAŞ’lı gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 26.12.2025 13:56

Ataşehir’de eylem çağrısı yapan DEAŞ’lı gözaltına alındı

İstanbul Ataşehir’de noel ve yılbaşı etkinlikleri yapanlara karşı eylem çağrısı yaptığı tespit edilen 1 DEAŞ’lı gözaltına alındı. Şüphelinin evinde çok sayıda yasaklı kitap ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosunca başlatılan çalışmada yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı yakalandı. Yaklaşan noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslara yönelik olmak üzere ülkemizi hedef alan eylem çağrıları üzerine radikalleşmiş şahısların saldırı planlamalarının deşifre edilerek önlenebilmesi amacıyla hakkında soruşturma başlatılan DEAŞ'lı saldırgan Ataheşir'de yakalandı.

ADRESTE SİLAH VE YASAKLI KİTAP ÇIKTI

26 Aralık günü saat 06.30'da, Ataşehir ilçesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü unsurlarınca operasyonel faaliyet icra edildi. Şüpheli 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan arama neticesinde, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında şarjör, 25 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 adet tabanca kılıfı, 13 adet bıçak/çakı, 1 adet teleskopik cop, 1 adet üzerinde arapça yazı bulunan komando beresi, 1 adet akımölçer, 5 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet laptop, ve 33 adet toplatılma/yasaklama/el koyma kararı verilen örgütsel kitap ele geçirildi.

