ATM’den tek seferde 50 bin TL para çekilebilecek! Bankalar limiti iki yolla yeniden belirliyor

Bankalar, 1 Ocak 2026'dan itibaren ATM para çekme limitlerinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. ATM limitlerin güncellenmesiyle tek seferde 50 bin TL'ye kadar para çekmek mümkün olacak.
PARA ÇEKME LİMİTİ 50 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKIYOR
ATM'lerden mevcut durumda 10-15 bin TL bandında olan komisyonsuz çekim limitleri yeni yıl ile birlikte yeniden belirlenecek. Bazı bankalar güncel olarak ATM'lerden 7 bin TL ila 50 bin TL'ye kadar para çekme imkanı sunuyor. Para çekme limitinin yeni yıl ile 50 bin TL'nin üzerine artırılması hedefleniyor.
ŞUBE İÇİ VE DIŞI FARKLI OLACAK
ATM'den para çekme limitleri şube içi ve dışı olmak üzere ayrılacak. Yeni yılda tek seferde 50 bin TL çekmek sadece banka içindeki ATM'lerden mümkün olacak.
Metro istasyonları, AVM'ler ve cadde üzerindeki ATM'lerde para çekiminde ise şube içine kıyasla daha sınırlı artış yaşanacak.
ING Bank: ~ 10.000 TL
Odeabank: ~ 10.000 TL
QNB Finansbank: ~ 10.000 TL
Halkbank: ~ 10.000 TL
Yapı Kredi: ~ 10.000 TL
Anadolubank: ~ 10.000 TL
Fibabanka: ~ 15.000 TL
İş Bankası: ~ 20.000 TL
Garanti BBVA: ~ 20.000 TL
Alternatifbank: ~ 20.000 TL
Burganbank: ~ 20.000 TL
VakıfBank: ~ 20.000 TL
Enpara: ~ 50.000 TL