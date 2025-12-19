ATM’den tek seferde 50 bin TL para çekilebilecek! Bankalar limiti iki yolla yeniden belirliyor

PARA ÇEKME LİMİTİ 50 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

ATM'lerden mevcut durumda 10-15 bin TL bandında olan komisyonsuz çekim limitleri yeni yıl ile birlikte yeniden belirlenecek. Bazı bankalar güncel olarak ATM'lerden 7 bin TL ila 50 bin TL'ye kadar para çekme imkanı sunuyor. Para çekme limitinin yeni yıl ile 50 bin TL'nin üzerine artırılması hedefleniyor.

ŞUBE İÇİ VE DIŞI FARKLI OLACAK

ATM'den para çekme limitleri şube içi ve dışı olmak üzere ayrılacak. Yeni yılda tek seferde 50 bin TL çekmek sadece banka içindeki ATM'lerden mümkün olacak.

Metro istasyonları, AVM'ler ve cadde üzerindeki ATM'lerde para çekiminde ise şube içine kıyasla daha sınırlı artış yaşanacak.