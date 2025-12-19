Haberler Yaşam Haberleri ATM'den tek seferde 50 bin TL para çekilebilecek! Bankalar limiti iki yolla yeniden belirliyor
Giriş Tarihi: 19.12.2025 11:32

Yeni yılda bankalar ATM'den para çekme limitlerinde değişime gitmeye hazırlanıyor. 15 bin TL olan limitin şube içi ve dışı olmak üzere iki yolla yeniden belirlenmesi bekleniyor. Böylelikle ATM'den tek seferde 50 bin TL'ye kadar para çekmek mümkün olacak.

Bankalar, 1 Ocak 2026'dan itibaren ATM para çekme limitlerinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. ATM limitlerin güncellenmesiyle tek seferde 50 bin TL'ye kadar para çekmek mümkün olacak.

PARA ÇEKME LİMİTİ 50 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

ATM'lerden mevcut durumda 10-15 bin TL bandında olan komisyonsuz çekim limitleri yeni yıl ile birlikte yeniden belirlenecek. Bazı bankalar güncel olarak ATM'lerden 7 bin TL ila 50 bin TL'ye kadar para çekme imkanı sunuyor. Para çekme limitinin yeni yıl ile 50 bin TL'nin üzerine artırılması hedefleniyor.

ŞUBE İÇİ VE DIŞI FARKLI OLACAK

ATM'den para çekme limitleri şube içi ve dışı olmak üzere ayrılacak. Yeni yılda tek seferde 50 bin TL çekmek sadece banka içindeki ATM'lerden mümkün olacak.

Metro istasyonları, AVM'ler ve cadde üzerindeki ATM'lerde para çekiminde ise şube içine kıyasla daha sınırlı artış yaşanacak.

ATM'lerden günlük güncel para çekme limitleri şu şekilde:

Akbank: ~ 7.000 TL

Ziraat Bankası: ~ 7.500 TL

Şekerbank: ~ 7.500 TL

HSBC: ~ 8.500 TL

TEB: ~ 10.000 TL

ING Bank: ~ 10.000 TL

Odeabank: ~ 10.000 TL

QNB Finansbank: ~ 10.000 TL

Halkbank: ~ 10.000 TL

Yapı Kredi: ~ 10.000 TL

Anadolubank: ~ 10.000 TL

Fibabanka: ~ 15.000 TL

İş Bankası: ~ 20.000 TL

Garanti BBVA: ~ 20.000 TL

Alternatifbank: ~ 20.000 TL

Burganbank: ~ 20.000 TL

VakıfBank: ~ 20.000 TL

Enpara: ~ 50.000 TL

