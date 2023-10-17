Avcılar’da pitbullu bıçaklı saldırgan: Ekipler cezasını kesti!

İfadelerin alınmasından sonra polis kısa sürede şüphelinin 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kayıtlı Alaattin Yüksel olduğunu belirleyerek onu gözaltına alırken, üzerinde taşıdığı bıçağa da el konuldu. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli hakkında 'Tehdit' ve 6 bir 136 Sayılı Yasa'ya muhalefet suçlarından adli işlem başlatılırken ayrıca Kabahatler Kanunu'ndaki ilgili maddeye göre idari para cezası uygulandı. Pitbull köpeği ise, Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Soruşturmaya devam ediliyor.