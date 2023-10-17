Video Yaşam Köpeğini sokak köpeklerine saldırttı, tepki gösteren esnafa bıçak çekti | Video
Köpeğini sokak köpeklerine saldırttı, tepki gösteren esnafa bıçak çekti | Video

Köpeğini sokak köpeklerine saldırttı, tepki gösteren esnafa bıçak çekti | Video

17.10.2023 | 11:47

İstanbul’da gezdirdiği Pitbull cinsi köpeğini diğer köpeklere saldırtan ve kendisine tepki gösteren esnaf ve vatandaşları bıçak çekerek tehdit eden bir kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti; 16 Ekim Pazartesi akşamı saat 18.30 sıralarında Avcılar İlçesi Tahtakale Mahallesi'nde yaşanan olay üzerine harekete geçti. İddialara göre bir kişi; Pitbull cinsi köpeğini gezdirirken köpeğini sokakta bulunan diğer köpeklerin üzerine saldırttı. Köpeğin sahibi, iddialara göre kendisine tepki gösteren esnafa ve vatandaşlara bıçak çekti ve tehditler savurdu. A.Y. (37) söz konusu bıçakla "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ve "Tehdit" suçlarından gözaltına alındı ve kendisine Kabahatler Kanunu kapsamında 33 bin 399 lira idari para cezası kesildi. Pitbull cinsi köpekle ilgili belediye görevlileri tarafından yasal işlemlerin yapılmasına yönelik çalışma başlatıldığı ifade edildi.
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