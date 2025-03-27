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Giriş Tarihi: 27.3.2025 11:13 Son Güncelleme: 27.3.2025 11:50

Avcılar'daki aile katliamında dehşet veren detaylar! 5 yıl önce boşanan eşi kısa süre önce...

İstanbul Avcılar’da yaşanan aile katliamıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Eski eşini kayınvalidesini öldürdükten sonra kendi canına kıyan Haydar Duman’ın ölmeden önce polis ekiplerince ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Çiftin 5 yıl önce boşandıkları ancak olaydan 1 ay önce eski eşinin biriyle nişanlanmasına kızdığı için tartışma yaşadıkları öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Avcılar’daki aile katliamında dehşet veren detaylar! 5 yıl önce boşanan eşi kısa süre önce...

Olay akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir işe gitmediği öğrenilen taksi Şoförü Haydar Duman, saat 19.00 sıralarında boşandığı eşi Damla Bakiler'in(32) kızı ile birlikte kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti.

Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler (19) ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) ile tartışan Haydar Duman, yanındaki tabanca ile anne ve kızları ile büyük anne H.D.'ye (74) ateş etti. Damla Bakiler, Selin Bakiler ve anneleri Nazan Deniz Bakiler kanlar içerisinde yere yığılırken, Duman daha sonra bir yakınını arayarak kızını evden almasını istedi.

KANLAR İÇİNDE YATAN 4 KİŞİ

Telefon ettiği kişi ihbarda bulunarak, adrese polislerle birlikte geldi. Polisin eve yaklaşmasına izin vermeyen Duman, telefonla çağırdığı yakınına küçük kızı teslim etti. Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen Haydar Duman, aynı silahla intihar etti. Evden silah sesi gelmesi üzerine içeri giren polis ekipleri, kanlar içerisindeki 4 kişiyle karşılaştı.

Avcılar'da yaşanan aile katliamının detayları ortaya çıktı | Video

Ekiplerin kontrollerinde saldırgan Haydar Duman, eski eşi Damla Bakiler ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler'in hayatını kaybettiğini, Selin Bakiler'in ve büyük annelerinin ise yaralı olduğunu belirledi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı.

KIZIMA RAHAT VERMİYORDU

Olayda eşini ve kızını kaybeden Hüseyin Bakiler, "Ayrılmışlardı. Kızıma rahat vermiyor diye uzaklaştırma aldırmıştık. Çocuğun eşyalarından birini almak için gelmiş. Küçük kızım vurulmuştu, hastaneye gönderdik onu" dedi. Haydar Duman'ın arkadaşı ve aynı zamanda komşusu Mümtaz Eles, olanlara inanamadığını belirtirken, "Geldiğimde pencerede başına tabanca dayamıştı. Polisler onunla konuşup ikna etmeye çalışıyordum dedi.

1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Öte yandan Haydar Duman'ın eşinden 5 yıl önce boşandığı ancak ara ara görüştükleri öne sürülürken Damla Bakiler'in 1 ay önce birisiyle nişan yaptığı için Duman'ın öfkelendiği öne sürüldü.

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Avcılar'daki aile katliamında dehşet veren detaylar! 5 yıl önce boşanan eşi kısa süre önce...
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