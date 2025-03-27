Avcılar’daki aile katliamında dehşet veren detaylar! 5 yıl önce boşanan eşi kısa süre önce...

Olay akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir işe gitmediği öğrenilen taksi Şoförü Haydar Duman, saat 19.00 sıralarında boşandığı eşi Damla Bakiler'in(32) kızı ile birlikte kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti.





Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler (19) ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) ile tartışan Haydar Duman, yanındaki tabanca ile anne ve kızları ile büyük anne H.D.'ye (74) ateş etti. Damla Bakiler, Selin Bakiler ve anneleri Nazan Deniz Bakiler kanlar içerisinde yere yığılırken, Duman daha sonra bir yakınını arayarak kızını evden almasını istedi.