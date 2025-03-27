Video Yaşam Avcılar'da yaşanan aile katliamının detayları ortaya çıktı | Video
Avcılar'da yaşanan aile katliamının detayları ortaya çıktı | Video

Avcılar'da yaşanan aile katliamının detayları ortaya çıktı | Video

27.03.2025 | 08:43

İstanbul Avcılar'da bir şahıs, ayrıldığı eski karısını ve eski kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar etti. Şahıs, ayrıca eski baldızını, eski eşinin anneannesini silahla vurarak yaraladı. Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Olay, akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, taksi şoförü olan Haydar Duran isimli şahıs, boşandığı eski eşinin evine gelerek tartışma yaşamıştı. Tartışmada Duran, eski eşi Damla Bakiler'i, kız kardeşi Selin Bakiler'i, eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler'i silahla vurdu. Duran daha sonra yakınını arayarak, 1 yaşındaki kızını almasını istedi. Yakını ise, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Polisin eve yaklaşmasına izin vermeyen Duman, telefonla çağırdığı yakınına küçük kızı teslim etti, daha sonra ikna olmayarak aynı silahla intihar etti.
Eve giren polis, Haydar Duran, eski eşi Damla Bakiler, eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler ve eski baldızı Selin Bakiler'i kanlar içinde yerde yatarken gördü. Sağlık ekipleri ilk kontrolde Duran ve Damla Bakiler ile Nazan Deniz Bakiler'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Selin Bakiler ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Çiftin bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Yapılan incelemeler sonrası evdeki 3 kişinin cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Ağır yaralanan Selin Bakiler'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

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