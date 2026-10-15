Bakan Çiftçi açıkladı: İstanbul’da 2 can kaybı, 2 bin 727 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli sağanak, fırtına ve olumsuz hava koşullarına ilişkin AFAD'da basın açıklaması yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda 14-15 Ekim tarihlerinde 42 il için sarı, 6 il için turuncu meteorolojik uyarı verildiğini belirten Çiftçi, afetle mücadele çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında sürdürüldüğünü söyledi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yoğun yağış görüldüğünü ifade eden Çiftçi, İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarının yer yer 272 kilograma ulaştığını kaydetti. Şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda İstanbul'da 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Çiftçi, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

İSTANBUL'DA 8 BİN 815 İHBAR ALINDI

Afet yönetiminin AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, valilikler ve ilgili kamu kurumlarının iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten Bakan Çiftçi, merkezde AFAD Başkanının, sahada ise görevlendirilen genel müdürler ve daire başkanlarının koordinasyon çalışmalarına katıldığını bildirdi. Çiftçi, "Uyarı verilen illerimizde toplam 9.588 ihbar alınmış olup bu ihbarların 8.815'i İstanbul'da gerçekleşmiştir. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6.728 vakanın büyük bir kısmına ekiplerimizce müdahale edilmiştir" açıklamalarında bulundu.

2 BİN 727 VATANDAŞ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul genelinde sel ve su baskınları nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşın AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla güvenli şekilde tahliye edildiğini açıklayan Çiftçi, "Avcılar'da, Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız da kamu misafirhanelerimizde misafir edilmektedir" dedi.

İSTANBUL'DA 46 BİN 597 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Bakan Çiftçi, İstanbul'da 8 bin 597'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personelin, 2 bin 288 aracın ve 14 botun aktif olarak görev yaptığını açıkladı. Türkiye genelinde ise 55 bin 560 personelin, 6 bin 574 aracın ve 20 botun teyakkuz halinde olduğunu bildiren Çiftçi, "Ayrıca ihtiyaç duyulan noktalara Afyonkarahisar, Tokat, Muğla ve Kütahya illerimizden destek ekip ve ekipmanlarımız sevk edilmiştir. Afet Beslenme Kurulumuz aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımıza 4.692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

7 İL İÇİN YENİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere değinen Çiftçi, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağış miktarının yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Olası riskleri azaltmak amacıyla İstanbul'da 2 gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova'da ise 1 gün eğitime ara verildiğini belirten Çiftçi, sarı ve turuncu uyarı kapsamındaki illerde vatandaşların bilgilendirildiğini ifade etti.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Bakan Mustafa Çiftçi, vatandaşlara sel, su baskını, taşkın, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi risklere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını isteyen Çiftçi, özellikle riskli güzergâhlardan, dere yataklarından ve su birikintisi bulunan alt geçitlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların resmî kurumlar ve AFAD tarafından yapılacak meteorolojik uyarı ve duyuruları takip etmelerinin önem taşıdığını belirtti. Açıklamasının sonunda devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Çiftçi, afetle mücadele için gerekli kaynakların seferber edildiğini belirterek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.