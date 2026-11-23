İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayları ilgilendiren personel alımı duyurusu geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 10 bin 170 personel alınacağını açıkladı. Alımlar kapsamında 1.170 sözleşmeli personel ile 9 bin uzman erbaş istihdam edilecek.

İÇİŞLERİ AİLESİ 10 BİN 170 YENİ PERSONELLE GÜÇLENECEK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, personel alımına ilişkin açıklamasında, "Milletimizin huzuru, vatanımızın güvenliği ve devletimizin bekası için gece gündüz demeden görev yapan büyük İçişleri ailemizi yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1.170 sözleşmeli personel alınacağını belirten Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığının kadrosuna ise 9 bin uzman erbaş katılacağını bildirdi.

BAŞVURULAR 23 KASIM'DA BAŞLIYOR

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde alınacak 9 bin uzman erbaş için başvurular 23 Kasım-7 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını personeltemin.jandarma.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek 1.170 sözleşmeli personel için başvuru süreci ise 7-11 Aralık 2026 tarihleri arasında olacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BAŞARI MESAJI

Personel alımlarına ilişkin açıklamasında yeni çalışma arkadaşlarına da seslenen Bakan Çiftçi, "Milletimize hizmeti bir şeref, devletimizin emanetini taşımayı büyük bir mesuliyet bilen yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Rabb'im yollarını açık, hizmetlerini bereketli eylesin" dedi. Çiftçi, personel alımlarının İçişleri Bakanlığına, devlete ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Her iki personel alımına ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.