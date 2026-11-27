Bakan Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sokaklarımızı zehir tacirlerinden temizlemek için amansız mücadelemiz devam ediyor.

Gençlerimizin geleceğine uzanan karanlık elleri bir bir kırıyor, kirli tezgâhlarını yerle bir ediyoruz.

Bugün kamuoyuyla paylaştığımız üç ayrı operasyonda kahraman güvenlik güçlerimiz:

▪️ 73 ilimizde zehir tacirlerine ağır darbe vurdu,

▪️ İstanbul'da bir uyuşturucu imalathanesini deşifre etti,

▪️ Bir firariyi saklandığı gizli bölmede kıskıvrak yakaladı.

Yılbaşından 20 Kasım'a kadar uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiğimiz 49 bin 564 operasyon ile kullanıcılık ve diğer suçlar kapsamında yürütülen çalışmalarda:

▪️ 48,4 ton uyuşturucu madde,

▪️ 122 milyon adet uyuşturucu hap,

▪️ 22 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi.

▪️ 42 bin 980 şüpheli tutuklandı, 19 bin 545'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Etraflarına topladıkları çapulcularla kendilerini dokunulmaz, haram parayla kendilerini kudret sahibi sanan zehir tacirleri şunu çok iyi bilsinler:

Güvenlik güçlerimiz sizi bulacak, adaletin önüne çıkaracak ve yaptığınız kötülüklerin hesabını tek tek soracaktır. Yaptıklarınız yarına kalır ama yanınıza kalmaz!

Kahraman Polisimiz ve Jandarmamız; milletimizin huzuru ve evlatlarımızın istikbali için gece gündüz demeden suçun ve suçlunun peşindedir.

Bu çetin mücadeleyi cesaretle, fedakârlıkla ve yüksek bir vazife şuuruyla sürdüren tüm güvenlik güçlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör