Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütü ’Comanchero’ çökertildi: ’Reis’ lakaplı örgüt lideri yakalandı

Son dakika haberleri: Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero isimli sınıraşan silahlı organize suç örgütünün sözde lideri Mick Hawı 2018 yılında öldürüldü. Mark Douglas Buddle'ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün; "Uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elden edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işlemeye devam ettiği belirlendi.
ÖRGÜT YÖNETİMİNİ HAKIN YANIK'A GEÇTİ
Örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle, 2022 yılında KKTC'de yakalanarak Avusturalya makamlarına teslim edildi. Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan Reis adıyla bilenen Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.
ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİ
Çete liderleri Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleri ile birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de ülkemize gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri belirlendi. Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avusturalya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları tespit edildi.
4,5 MİLYAR TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya yönelik operasyon düzenledi. MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli ait yaklaşık 4,5 milyar Türk lirası değerindeki malvarlıklarına İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu.
KIRMIZI VE MAVİ BÜLTENLE ARANANLARA YAKALANDI
ABD ve Avusturalya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık, Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Duax Hohepa Ngakuru, Avusturalya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu, ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Barış Tükel ve ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Erkan Yusuf Doğan yakalandı. Ayrıca; mavi bültenle aranan Jimmy Avaıjan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte aklama faaliyetlerine yardım eden 37 şüpheli yakalandı.
"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERMEYE DEVAM EDİLECEK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, Adliyemizi, Masak'ı ve Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini affetmeyeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.