Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütü ’Comanchero’ çökertildi: ’Reis’ lakaplı örgüt lideri yakalandı

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERMEYE DEVAM EDİLECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, Adliyemizi, Masak'ı ve Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini affetmeyeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.