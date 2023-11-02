Bakan Yerlikaya duyurdu! Avustralya merkezli uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi | Video

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul’da düzenlenen kafes operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık’ın (reis) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi.