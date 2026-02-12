Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy'de el bombası paniği
Giriş Tarihi: 12.02.2026 12:38

Bakırköy'de el bombası paniği

İstanbul Bakırköy'de bir apartmanın giriş katına el bombası bırakıldı. Vatandaşlar telaşa kapılırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra bomba imha ekibi sevk edildi. Polis bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken, bomba kontrollü şekilde alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Apartman sakinlerinden H.D.'nin Fatih'te bulunan iş yerinin daha önceden kurşunlandığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Perşembe günü saat 08.30 sularında Bakırköy'de meydana geldi. Capacity AVM'nin bulunduğu caddede yer alan bir apartmanın giriş katına el bombası konuldu.

BOMBA İMHA EKİBİ OLAY YERİNDE

Vatandaşlar paniğe kapılırken, ihbar üzerine olay yerine bomba imha, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Bombanın piminin bantla sarılı olduğu görüldü.

BOMBA UZAKLAŞTIRILDI

Olay yerine gelen bomba imha ekibi, patlamayan el bombasını güvenli bir şekilde alarak bölgeden uzaklaştırdı. Bombayı bırakan şahsın kimliği henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

DAHA ÖNCE DÜKKANI KURŞUNLANMIŞ

Apartman sakinlerinden H.D.'nin Fatih'te bulunan iş yerinin geçtiğimiz aylarda kurşunlandığı öğrenildi. Bombanın tehdit amaçlı bırakıldığı değerlendiriliyor.

