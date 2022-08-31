Balık av sezonu dualarla açıldı

2022-2023 su ürünleri av sezonu Sarıyer Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, ile balıkçılık kooperatifi başkanları, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı. Balık sezonunun açılması öncesinde av yasağının kalkmasını bekleyen yüzlerce balıkçı hazırlıklarını tamamladı. 1 Eylül itibariyle başlayacak olan deniz ürünleri av sezonu 1 Nisan 2023'te sona erecek.
30 YILDIR GÖRÜNMEYEN USKUMRU GERİ GELDİ
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Devam ettiği dört buçuk ay boyunca bugünü hepimiz dört gözle bekledik. Ağlarınızı tamir ettiniz. Teknelerinizin bakımını yaptınız. Tüm hazırlıklarınızı tamamladınız ve. Bu gece Karadeniz, Marmara ve Ege'de vira bismillah diyeceksiniz. Uyguladığımız tedbirlerle ve getirdiğimiz kurallarla denizlerimizi korumaya çalışıyoruz. 30 yıldan beri Marmara'dan çıkmayan uskumru geri gelmiştir. Kalkan ve kırlangıçta hatta orkinoslar artık yüzüyorlar. Denizlerimiz çok bereketli. Balıkçılarımız da maşallah son derece mahirler. Çok kıymetli balıkçı kardeşlerim, bir yandan denizlerdeki varlıklarımızı korurken, balıkçılık sektörümüzü de bütün. gücümüzle destekliyoruz" dedi.
BALIKÇILAR YUZDE 13.5 FAİZLE İŞLETME KREDİSİ KULLANACAK
Bakan Kirişci, "Balık avcılarına, üreticilere, Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi imkanı getirdik. Sektöre 2002 yılından bugüne kadar bugünün parasıyla 13.9 milyar Türk lirası, 2021'de ise 936 milyon Türk lirası sübvansiyonlu kredi sağladık. 30 Ağustos itibariyle 2 bin 700 balıkçımıza 1.9 milyar TL tutarında şu anda kredi kullandırmış ve hesaplarında bu bakiye bulunuyor durumdadır. Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 adet balıkçı gemisiyle Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerden birisiyiz. Yetiştiricilik sektöründe 2 bin 223 tesisimiz bulunmaktadır. Şu anki piyasa fiyatıdır. şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Her zaman, her daim yanınızda olmuş. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yine talimatlarıyla bugünkü bugün kİ politika faizi olan yüzde 13.5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır" diye konuştu.
DUALAR EDİLDİ
Yapılan konuşmanın ardından balık sezonunu için dua edilirken denize çeşitli türlerden oluşan balıklar bırakıldı. Törende ayrıca Türkiye'nin en geniş gövdeli ve 800 ton Balık taşıma kapasitesine sahip balıkçı tekmesinin açılışı yapıldı. Teknenin içini gezen Bakan Kirişci ve beraberindekiler daha sonra balıkçılarla birlikte balık sezonunun ilk avı için denize açıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN: "VİRA BİSMİLLAH' DEYİP İNŞALLAH YENİ SEZONU BAŞLATALIM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'ne telefonla bağlanarak, "Vira Bismillah' deyip inşallah yeni sezonu başlatalım" dedi.
Başkan Erdoğan: “Vira Bismillah’ deyip inşallah yeni sezonu başlatalım” | Video
2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni Sarıyer-Kireçburnu'nda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selam gönderiyorum. Bütün balıkçılık faaliyeti sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum ve 'Vira Bismillah' deyip inşallah yeni sezonu başlatalım" dedi.
Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kirişci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, balıkçı kardeşlerimize bereketli bir av sezonu diledi. Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.