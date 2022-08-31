Balık av sezonu dualarla açıldı





BALIKÇILAR YUZDE 13.5 FAİZLE İŞLETME KREDİSİ KULLANACAK



Bakan Kirişci, "Balık avcılarına, üreticilere, Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi imkanı getirdik. Sektöre 2002 yılından bugüne kadar bugünün parasıyla 13.9 milyar Türk lirası, 2021'de ise 936 milyon Türk lirası sübvansiyonlu kredi sağladık. 30 Ağustos itibariyle 2 bin 700 balıkçımıza 1.9 milyar TL tutarında şu anda kredi kullandırmış ve hesaplarında bu bakiye bulunuyor durumdadır. Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 adet balıkçı gemisiyle Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerden birisiyiz. Yetiştiricilik sektöründe 2 bin 223 tesisimiz bulunmaktadır. Şu anki piyasa fiyatıdır. şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Her zaman, her daim yanınızda olmuş. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yine talimatlarıyla bugünkü bugün kİ politika faizi olan yüzde 13.5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır" diye konuştu.