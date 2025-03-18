Balıkesir’de ağaç katliamı

Erdek'te, kırmızı palmiye böceği tehdidi nedeniyle yaklaşık 25 palmiye ağacı, belediye ekipleri tarafından kökünden kesildi. Marmara Bölgesi'nin önemli yaz turizm merkezlerinden biri olan Erdek'te ağaç katliamı yaşandı. CHP'li Erdek Belediyesi, ilçenin simgelerinden olan palmiyeleri geçtiğimiz gün kökünden keserek kireçleme işlemi gerçekleştirdi. "Kırmızı palmiye böceği" istilası nedeniyle kuruduğu ileri sürülen ağaçların kesilmesi ilçede tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, böcek istilasının önceden bilinmesine rağmen geç kalınan müdahalenin ağaç katliamına dönüştüğünü ifade etti.

Belediye yönetimine tepki gösteren vatandaşlar, ağaçların ilaçlama ile kurtarılabilecekken neden bu yöntemin tercih edilmediğini sorguladı. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın, İzmir'den bir firmayla anlaşıldığını ve ilçede ilaçlama çalışmalarının yapılacağını duyurması ise geç kalınmış bir açıklama olarak nitelendirildi.