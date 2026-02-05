Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Balışeyh Belediye Başkanı Şen ile şoförü şoförü Mikayil Çelikkol’u öldürmüştü: O caninin cezası belli oldu
Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, koruması Mikayil Çelikkol ile yeğeni Erdem Çelebi Şen'in silahlı saldırısına uğradı. Hilmi Şen ile koruması Çelikkol, kanlı saldırıda hayatını kaybederken katil, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Olayda 4 kişiyi de yaralayan E.Ç.Ş., ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık E.Ç.Ş., taraf avukatları ile hayatını kaybeden Başkan Hilmi Şen ve koruması Mikayil Çelikkol'un yakınları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık, önceki savunmalarını tekrar ederek pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Başkan Hilmi Şen'e yönelik eylemin "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" kapsamında işlendiğine hükmederek sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Koruma Mikayil Çelikkol'a yönelik "kasten öldürme" suçundan ise sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Başkan Hilmi Şen

Olayda yaralanan Ömer Şengül ve Koray Kaya ile saldırı sırasında bölgede bulunan ve hedef alındığı belirlenen Kubilay Şen ve Ümit Kaplan'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından sanığa toplam 43 yıl hapis cezası verildi. Olay sırasında panikleyerek düşüp yaralanan Özgür Akyel yönünden ise sanığın beraatine karar verildi. Ayrıca sanık, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Böylece sanık hakkında verilen cezaların toplamı 2 müebbet, 44 yıl hapis ve para cezası oldu.

Zanlı Erdem Şen

TÜM MÜDAHALELERE AĞMEN KURTARILAMADI

Olay, 4 Kasım 2024'te meydana gelmişti. Belediye Başkanı Hilmi Şen, koruması Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya sanık E.Ç.Ş. tarafından silahla hedef alınmış, çevrede bulunan bir kişi de panikleyerek düşüp yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Başkan Şen ile koruması Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan ve Şen'in akrabası olduğu öğrenilen E.Ç.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Koruma Mikail Çelikkol (solda) - Başkan Hilmi Şen (sağda)

BAŞKAN ŞEN YENİDEN REFAH'TAN SEÇİLMİŞTİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve uzun süreli hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

