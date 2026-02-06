Başkan Büyükkılıç imzaladı çalışanın yüzü güldü! Kayseri’de toplu iş sözleşmesi meşalelerle kutlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yoğun alkış aldığı ve 'seninle gurur duyuyoruz" tezahüratları ile gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılarak çalışanlar ile buluştu ve onların sevinci ile coşkusuna ortak oldu.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen yoğun katılımlı toplu iş sözleşmesinde Başkan Büyükkılıç, seninle gurur duyuyoruz diye seslenen çalışanlara "Ben de izinle gurur duyuyorum İyi ki varsınız" diyerek başladığı konuşmasında, bir bayram havasında birlik ve dayanışma içerisinde gerçekleşen toplu iş sözleşmesini 'Kayseri farkı olarak' nitelendirdi.
Konuşması alkış ve tezahüratlarla sık sık kesilen Büyükkılıç, bu süreçte emeği geçen başkanı ve yöneticisinden çalışanına kadar herkese, aile anlayışındaki çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.
"ŞEHRİMİZİ DAHA İYİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ"
Kayseri belediyelerinin çalışanları ile gurur duyduğunu da vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri belediyelerinin işçi ve emekçinin çalışmaları ile yatırım ve hizmet ürettiklerinin altını çizerek, "İnşallah hep beraber el ele vermek suretiyle şehrimiz daha iyi noktalara taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu şehrimizi bu ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız" şeklinde konuştu.
"SİZLERE MİNNET DUYUYOR, TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
İşçi ve emekçilerin alın terini göz ardı etmeden, işçinin başının dik tutmak için masaya oturduklarını ve sonuçta herkesi mutlu edecek bir imza attıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi:
Kurum ve kuruluşlarımızla, şirketlerimizle, tüm birimlerimizle, tüm belediyelerimizle hep beraber gayret edeceğimize inanıyorum. Bizlere bu gücü veren, bizleri yüreklendiren Kayserili hemşehrilerime de özellikle teşekkür ediyorum. Biz başkanlıklardan öte sizlerin birer ağabeyi olarak sizlerin başını dik tutmaya devam edeceğiz."
Başkan Büyükkılıç, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünü de hatırlatıp depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yâd ederek, şehri geleceğe daha sağlam bir şekilde hazırlayacaklarını da sözlerine ekledi.
Hep birlikte Kayseri'nin güzelleşmesi için çalışacaklarını kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da belediyecilik açısından Kayseri'nin geçmişten beri Türkiye'de farklı bir yere oturduğunu söyledi. Palancıoğlu, "Türkiye'de en iyi belediyecilik hizmeti alan il hangisi dersek ben istisnasız Kayseri derim. Bu hizmeti yapmamızda bize destek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında uyum içerisinde kırılmadan, dökülmeden bu işi de halletmiş olduk. Hepsine ayrıyeten teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.
MAAŞLAR ARTTI 3 AYDA BİR DE İKRAMİYE
Konuşmaların ardından imzalanan toplu sözleşmeyle en düşük aylık 50 bin lira, en yüksek 72 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca, sözleşme kapsamında yılda toplam 52 günlük ücret tutarında 3 ayda bir ikramiye verilecek. Sözleşmenin devam eden 6 aylık periyodlarında ise enflasyon verileri dikkate alınarak ücret artışları uygulanacak.