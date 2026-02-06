Başkan Büyükkılıç imzaladı çalışanın yüzü güldü! Kayseri’de toplu iş sözleşmesi meşalelerle kutlandı

"SİZLERE MİNNET DUYUYOR, TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İşçi ve emekçilerin alın terini göz ardı etmeden, işçinin başının dik tutmak için masaya oturduklarını ve sonuçta herkesi mutlu edecek bir imza attıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi:

Kurum ve kuruluşlarımızla, şirketlerimizle, tüm birimlerimizle, tüm belediyelerimizle hep beraber gayret edeceğimize inanıyorum. Bizlere bu gücü veren, bizleri yüreklendiren Kayserili hemşehrilerime de özellikle teşekkür ediyorum. Biz başkanlıklardan öte sizlerin birer ağabeyi olarak sizlerin başını dik tutmaya devam edeceğiz."

Başkan Büyükkılıç, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünü de hatırlatıp depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yâd ederek, şehri geleceğe daha sağlam bir şekilde hazırlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Hep birlikte Kayseri'nin güzelleşmesi için çalışacaklarını kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da belediyecilik açısından Kayseri'nin geçmişten beri Türkiye'de farklı bir yere oturduğunu söyledi. Palancıoğlu, "Türkiye'de en iyi belediyecilik hizmeti alan il hangisi dersek ben istisnasız Kayseri derim. Bu hizmeti yapmamızda bize destek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında uyum içerisinde kırılmadan, dökülmeden bu işi de halletmiş olduk. Hepsine ayrıyeten teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.