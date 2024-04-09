Bayramda oruç tutulur mu? Diyanet cevapladı: Bayramın 1. günü oruç tutmak günah mı, haram mı?

Ramazan ayının iftarı olarak görülen bayram günlerinde oruç tutmanın hükmü için gözler Diyanet'te. İbadetlerine devam etmek isteyenler bayramda oruç tutulur mu tutulmaz mı merak ediliyor. Konuya Din İşleri Yüksek Kurulu cevap veriyor. Peki; bayramın 1. günü oruç tutmak günah mı? İşte, detaylar...
BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu İslam aleminin en sık araştırdığı sorulara yanıt veriyor. O sorular arasında bayramın 1. günü oruç tutmak günah mı sorusu da var.
Diyanet'in açıklamasına göre bayramda oruç tutulmamalı. İşte, nedeni:
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan Bayramının birinci gününde ve Kurban Bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/125-126; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/375). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan Bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir.
Ramazan Bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 144 [1141]).
KAZA ORUÇLAR NE ZAMAN TUTULMALI?
Ramazan ayı içerisinde tutulamayan veya başlanıp çeşitli sebeplerle bozulmuş olan oruçlar yerine kaza orucu tutulması gerekiyor. Kaza oruçlarının peş peşe tutulması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu oruçların, geciktirilmeksizin bir an önce tutulması uygun olur.
Ramazan orucunun kazası, oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan Bayramının birinci günü, diğeri Kurban Bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1991, 1993]; Müslim, Sıyâm, 138-139 [1137-1138]).