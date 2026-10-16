Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 8 maçlık yeni lig formatındaki 3. randevusunda İngiltere Premier League temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakaya dair yayın kanalı, başlama saati ve BJK'nin Avrupa ligi maç takvimi futbol tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.
UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. hafta kapsamında gerçekleşecek Beşiktaş - Crystal Palace maçı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşmanın başlama düdüğü saat 22.00'de çalacak.
Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşması, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
2026/27 UEFA Avrupa Ligi yeni formatında 8 farklı rakiple mücadele eden Beşiktaş'ın lig aşaması maç takvimi şu şekildedir:
17 Eylül 2026 (1. Hafta): Beşiktaş 4 - 1 Olimpik Marsilya
15 Ekim 2026 (2. Hafta): TSG Hoffenheim 2 - 3 Beşiktaş
22 Ekim 2026 (3. Hafta): Beşiktaş - Crystal Palace (Saat 22.00)
5 Kasım 2026 (4. Hafta): Celtic - Beşiktaş (Saat 23.00)
26 Kasım 2026 (5. Hafta): Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (Saat 20.45)
10 Aralık 2026 (6. Hafta): Bayer Leverkusen - Beşiktaş (Saat 23.00)
21 Ocak 2027 (7. Hafta): Beşiktaş - Union Saint-Gilloise (Saat 20.45)
28 Ocak 2027 (8. Hafta): Omonia - Beşiktaş (Saat 23.00)
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi lig etabına oldukça etkili bir başlangıç yaptı. İlk hafta mücadelesinde sahasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci hafta deplasmanında Alman temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek ilk iki haftayı 6 puanla geride bıraktı.