Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ SON DURUMU VE PERFORMANSI

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi lig etabına oldukça etkili bir başlangıç yaptı. İlk hafta mücadelesinde sahasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci hafta deplasmanında Alman temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek ilk iki haftayı 6 puanla geride bıraktı.

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