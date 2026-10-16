Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü
Giriş Tarihi: 16.10.2026 10:30

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü

Beşiktaş, Hoffenheim karşısında aldığı galibiyetle Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor. Sıradaki karşılaşma ise taraftarı evine davet ediyor. Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları futbolseverlerin odak noktası oldu. Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. hafta mücadelesi için geri sayım başladı. İşte, fikstür.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü
  • ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 8 maçlık yeni lig formatındaki 3. randevusunda İngiltere Premier League temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakaya dair yayın kanalı, başlama saati ve BJK'nin Avrupa ligi maç takvimi futbol tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. hafta kapsamında gerçekleşecek Beşiktaş - Crystal Palace maçı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşmanın başlama düdüğü saat 22.00'de çalacak.

Siyah-beyazlı temsilcimiz, taraftar desteğini arkasına alarak İngiliz ekibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı ve gruptaki üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarının ardından son durum...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşması, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

2026/27 UEFA Avrupa Ligi yeni formatında 8 farklı rakiple mücadele eden Beşiktaş'ın lig aşaması maç takvimi şu şekildedir:

17 Eylül 2026 (1. Hafta): Beşiktaş 4 - 1 Olimpik Marsilya

15 Ekim 2026 (2. Hafta): TSG Hoffenheim 2 - 3 Beşiktaş

22 Ekim 2026 (3. Hafta): Beşiktaş - Crystal Palace (Saat 22.00)

5 Kasım 2026 (4. Hafta): Celtic - Beşiktaş (Saat 23.00)

26 Kasım 2026 (5. Hafta): Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (Saat 20.45)

10 Aralık 2026 (6. Hafta): Bayer Leverkusen - Beşiktaş (Saat 23.00)

21 Ocak 2027 (7. Hafta): Beşiktaş - Union Saint-Gilloise (Saat 20.45)

28 Ocak 2027 (8. Hafta): Omonia - Beşiktaş (Saat 23.00)

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ SON DURUMU VE PERFORMANSI

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi lig etabına oldukça etkili bir başlangıç yaptı. İlk hafta mücadelesinde sahasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci hafta deplasmanında Alman temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek ilk iki haftayı 6 puanla geride bıraktı.

Beşiktaş’tan Avrupa Ligi’nde 2’de 2! Kartal, Hoffenheim’ı da mağlup etti...

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA