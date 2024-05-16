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Giriş Tarihi: 16.5.2024 09:07 Son Güncelleme: 16.5.2024 09:58

Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğal gaz patlaması

Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş’ta 5 katlı binada doğal gaz patlaması

Beşiktaş'ta 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkali Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle daireden kopan beton parçaları sokakta park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, çevredeki bazı binaların camları da zarar gördü.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 1 işçi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Ekiplerin dairedeki patlamanın nedenini belirlemek için incelemeleri sürüyor.

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Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğal gaz patlaması
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