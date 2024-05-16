Video Yaşam Beşiktaş'ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması! Patlama anı kamerada | Video
Beşiktaş'ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması! Patlama anı kamerada | Video

Beşiktaş'ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması! Patlama anı kamerada | Video

16.05.2024 | 10:18

Beşiktaş'ta 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle diğer binalardaki dairelerin de camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekiplerinin çalışması sürüyor.

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