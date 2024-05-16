Beşiktaş'ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması | Video

Beşiktaş'ta 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle diğer binalardaki dairelerin de camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekiplerinin çalışması sürüyor.