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Giriş Tarihi: 3.5.2022 19:35 Son Güncelleme: 3.5.2022 20:03

Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen dolu yağışı araçların camlarını kırarken, antep fıstığı başta olmak üzere birçok ürüne zarar verdi. Arefe günü Adıyaman merkez ve ilçelerde etkili olan sağanak yağışın yanı sıra ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçların camlarını kırdı, badem, antepfıstığı ve birçok ürüne zarar verdi.

Arefe gününden bu yana ekiplerin ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Besni Kaymakamı Nazlı Demir; "Arefe günü ve bugün meydana gelen dolu yağışı nedeniyle ilçemize bağlı köylerde tarımsal üretimde ciddi zararlar meydana gelmiştir. Yarından itibaren İlçe Tarım Müdürlüğü'müze bağlı ekipler zarar tespitlerini yapacaklar. Yarın da yağışlı hava dalgasının devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ederim. Bugünkü yağış nedeniyle zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden korusun" dedi.



BAŞKAN SÜMER: "AFET İHBARINDA BULANACAĞIZ"

Sağanak ve dolu yağışının Besni ilçesinde ekili alanlara çok fazla zarar verdiğini dile getiren Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, "Arefe günü Adıyaman geneli olduğu gibi ilçemizde de sağanak yağış oldukça etkili oldu. Yağışın devam edeceğini biliyorduk ancak bugün aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı araçların camlarını bile kırarken, Antepfıstığı ve Bademlerin dökülmesine, tarlada ekili ürünlerin zarar görmesine sebep oldu. Yarın ilçe tarım müdürlüğü ekipleriyle ön tespit yapacağız. Afet ihbarında bulunacağız, sigortası olan var olmayan var. 15 köyümüzdeki birçok ekili alan etkilendi. Bölgemizin Afet bölgesi ilan edilmesini talep edeceğiz. Perşembe günü Afet İhbarında bulunacağız. Çok ciddi zararlar olduğu gibi önümüzdeki yılın mahsulü de zarar gördü. Zarar gören çiftçilerimizin ilçe Tarım müdürlüğümüze dilekçe vermelerini istiyoruz. Rabbim beter afetlerden korusun, tek sevincimiz sel baskını ve dolu yağışında can kaybının olmayışıdır. Bakanlığımızın çiftçilerimize sahip çıkmasını ümit ediyoruz. İlçemize ve bölgemize geçmiş olsun" dedi.

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Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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