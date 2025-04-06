Bir kadın daha eş kurbanı oldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Zeliha Yorgun, (39) aralarındaki geçimsizlik nedeniyle eşi Hasan Yorgun'dan (42) boşanmak istedi. Bu durumu kabul etmeyen Hasan Yorgun, önceki akşam eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Yorgun, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 15 defa bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Zeliha Yorgun ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan 3 çocuk annesi Zeliha Yorgun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlı gözaltına alındı.