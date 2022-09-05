BJK yöneticisi Umut Tahir Güneş’e saldırı soruşturmasında 2 tutuklama

BJK yöneticisi işadamı Umut Tahir Güneş, 4 Ağustos Perşembe akşamı İstanbul Kemerburgaz'da uğradığı silahlı saldırıda bacağından hafif şekilde yaralanmıştı. İddialara göre; olaydan önce keşif yapan silahlı saldırgan, Umut Tahir Güneş'in geçiş yapacağı güzergaha pusu attı ve arabasıyla o noktadan geçen Güneş'e ateş etti. Hastaneye kaldırılan Güneş, tedavisinin ardından kısa sürede taburcu oldu.

İstanbul Emniyetinin tespitlerine göre, olay yerinde iki boş kovan bulundu. Çekirdeklerin 1'i araca, 1'i Güneş'in bacağına isabet etti. Şans eseri hafif yaralanan Güneş'in şoförü de ifadesinde olayı anlattı.

Umut Tahir Güneş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli Arkadaşlarım, Dostlarım Merhaba... Vurulmuşum, yaralanmışım! Gerçek olsaydı dedikodusundan daha az can yakardı! Sağlıkla, muhabbetle kalın" yazarak, olayı yalanladı.

İKİ HAFTA SONRA TUTUKLANDILAR

SABAH'ın araştırmasına göre, olayla ilgili 20 Ağustos 2022 tarihinde "kasten yaralama" suçundan iki şüpheli tutuklandı.

Şüpheliler, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgularında Umut Tahir Güneş'i tanımadıklarını ve aralarında husumet olmadığını iddia etti.

Şüphelilerden Kadir Ş. "Arkam dönükken iki el silah sesi duydum. Kendimi yokladım vuruldum mu diye. Bende bir şey yoktu" dedi.

HABERLERDE GÖRÜNCE İSTANBUL'DAN KAÇTIM

Erkan Ö. ise anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığı olduğunu belirterek, "Bir anda ne olduğunu anlamadım. Yere doğru sinirden ateş ettim. Bir ağabeye gelmiş. Haberlerde görünce önce İstanbul'dan kaçtım. Daha sonra kendi irademle gelip teslim oldum" diye konuştu.

SON DAKİKA: BJK yöneticisi Umut Tahir Güneş'i silahla vuran kişi ortaya çıktı! Cinayet masası her yerde onu arıyor...