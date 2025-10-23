Boğaziçi’nde lüfer bayramı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, kentin simge lezzetlerinden Boğaziçi lüferinin İstanbul'un gastronomi markalarından biri haline getirilmesi amacıyla "Boğaziçi Lüferi Bayramı" düzenlenecek. İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, Boğaziçi Lüferi Bayramı'nın 29 Kasım Cumartesi günü İTO, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile diğer paydaşların işbirliğiyle Samatya'da bulunan Kocamustafapaşa Balıkçı Barınağı'nda düzenleneceğini bildirdi. Özer, 2018 yılında İstanbul Coğrafi İşaret Konsorsiyumu'nu kurarak Boğaziçi lüferinin yanı sıra potansiyel taşıyan birçok diğer ürün için teknik ve bilimsel araştırma süreçlerini başlattıklarını ifade etti.

Özer, "Boğaziçi lüferi, yalnızca bir balık değil, İstanbul kültürünün yaşayan bir simgesi. Osmanlı döneminde saray sofralarının vazgeçilmezi olmuş, halk arasında 'Boğazın Sultanı' unvanını almıştır. Evliya Çelebi'den günümüze kadar uzanan bu geleneği, coğrafi işaretle birlikte artık yasal koruma altına almış durumdayız. Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yaptığımız başvuru Ocak 2024'te sonuçlandı. 'Boğaziçi Lüferi' adıyla coğrafi işaret tescili gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

AYRI BİR LEZZET

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise İstanbul'un halihazırda birçok coğrafi işareti bulunduğunu vurgulayarak, bunların her birinin birbirinden çok kıymetli olduğunu ve bu sayıyı artırmak için de yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti. Parıldar, "Eylül ayı ortasından yaklaşık ocak ortasına kadar lüfer en yağlı, en yenilebilir dönemde ama Boğaziçi lüferi ayrı bir tat, ayrı bir lezzet, ayrı bir zevk" ifadelerini kullandı.