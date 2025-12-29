Boş galeriye vurgun iddiasında yeni gelişme! Polisler galeride kalan araçları dışarı çıkardı

Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki lüks otomobil galerisi S Class Oto'nun bir süredir boş olması dikkat çekiyordu. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre işletme, müşterilerine ve yatırımcılarına "vurgun" yaparak dolandırıcılık gerçekleştirdi; sahibi de 10 milyar TL'nin üzerinde bir parayla Bulgaristan'a kaçtı.

Dolandırıcılık iddialarına ilişkin şu aşamada yalnızca 1 müracaat bulunuyor. İddiaya göre aracını galeriye konsinye bırakan bir kişi, aracın satışını galeri üzerinden yürütmeleri için otomobilini teslim ettiğini ancak daha sonra galeri sahibine ulaşamadığını belirterek Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu. Şu an için bunun dışında başka bir şikâyet olmadığı öğrenildi.

GALERİDEN 20 MİLYON HARAÇ İSTEMİŞLER

Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki, Şahin Ç.'ye ait S Class isimli oto galeri, "yeni nesil suç örgütü" olarak anılan bir çete tarafından 18 Haziran'da kurşunlanmıştı. Kurşunlama olayının ardından, şu anda cezaevinde bulunduğu öğrenilen çete yöneticisi E.K.'nin Şahin Ç.'ye mesaj göndererek TL cinsinden haraç istediği iddia edilmişti. Saldırıdan sonra bu kez Şahin Ç.'nin dayısı Mustafa S.'ye ait Ataşehir'deki oto galeri de kurşunlandı. Mustafa S. ifadesinde, çetenin kendilerinden 20 milyon TL istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA İNSANLAR ŞAŞKIN

Bağdat Caddesi'nde bilinen bir işletme olması nedeniyle galerinin boşaltılması, birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. Henüz birkaç gün önce içeride ve önünde çok sayıda otomobil olduğunu gördüklerini söyleyen vatandaşların, mekânın bu kadar kısa sürede boşaltılmasının nedenini merak ettiği görüldü.

ARAÇLAR GALERİDEN ÇIKARILDI

Olayla ilgili soruşturma sürerek bugün galeride kalan araçlar polis eşliğinde dışarı çıkarıldı. Araçların satılması için galeriye teslim eden kişilere tekrar verileceği öne sürüldü.