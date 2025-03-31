Boşanma aşamasındaki eşinin babasını öldürdü

İstanbul Esenler'de 28 Mart günü öğle saatlerinde Mahmut U. (50) daha önceden aralarında sorun olan kayınpederi Mahmut Akkaya'nın (68) evinin önüne geldi ve ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Akkaya evine gitmek üzere merdivenlerden inerken, damadı yanında getirdiği silahla 3 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği adam yere yığılırken, şüpheli ise olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akkaya'yı ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırdı. Kayınpeder Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri saldırganın oturduğu adresi tespit etti. Damadın evine yapılan baskında Mahmut U. yerde hareketsiz halde bulundu. Aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Mahmut U.'nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle kayınpederiyle sorunlar yaşadığı öğrenildi.