Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Fatih Çaycı'nın kurduğu kız voleybol okul takımı, beton zeminde antrenman yaparak il şampiyonluğuna uzandı. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na 7 yıl önce beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Çaycı, 2020'de 5. sınıf kız öğrencilerinden voleybol takımı kurdu. İlçede ve okulda voleybol oynayacakları salon olmadığı için okul bahçesinde beton zemin üzerine kurulan voleybol sahasında, azim ve özveriyle antrenmanlarını sürdüren öğrenciler, emeklerinin karşılığını almaya başladı. "Filenin Sultanları"nı örnek alarak kendilerine "Bozkırın Sultanları" ismini veren öğrenciler, bu yıl okullar arasında düzenlenen voleybol turnuvasında önce ilçe birincisi, ardından tüm rakiplerini yenerek il birincisi oldu. Tokat'ta 5-9 Ocak 2026'da düzenlenecek Okul Sporları Bölge Turnuvası'nda Yozgat'ı temsil edecek "Bozkırın Sultanları", buradan da şampiyon olarak ayrılmayı hedefliyor.

HERKESTE BİR TOP VAR

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Gökhan Nurcan, okulda sporu hiçbir zaman akademik başarıya alternatif bir başarı olarak görmediklerini, ikisini bir arada yürütmeye çalıştıklarını söyledi. Yenifakılı gibi küçük ilçelerde sosyal etkinlikler az olduğu için öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamanın en iyi aracının spor olduğunu vurgulayan Nurcan, "Okul takımımıza Bozkırın Sultanları diyoruz. Bozkırın Sultanları önce ilçemizi Yozgat'ta temsil etti, şimdi de Yozgat'ı temsil edecek" dedi. Öğrencilerin imkansızlıklar içinde neler başarabileceğini gösterdiğini belirten Nurcan, "Teneffüslerde hepsinin elinde, ayağında birer top var. Kimi voleybol, kimi basketbol, kimi futbol oynuyor. Her çocuğun ilgi alanı, bizim de okul bahçemizin el verdiği koşullar doğrultusunda seçebileceği, oynayabileceği bir spor branşı var. İlçe merkezinde salonumuz yok ama parkta, bahçede, boş alanda her çocuğun elinde birer top var. Bu alışkanlığı da okulumuz adına kazandırdığımızı düşünüyoruz" dedi. AA